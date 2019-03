De ‘Belgische’ slachtoffers van de Boeing-crash krijgen een gezicht: “Ik heb gehuild toen ik de dood van mijn vriend vernam”

Een toestel van Ethiopian Airlines boorde zich zondagochtend kort na het opstijgen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba de grond in en brandde helemaal op. De 157 inzittenden maakten geen schijn van kans. Onder de slacht­offers ook een Waalse vrouw en de Franse Brusselaar Karim Saafi. “Het vliegtuig was nieuw en de piloot ervaren”, zegt de CEO van de luchtvaartmaatschappij. Opvallend: vorig jaar crashte een toestel van hetzelfde type.

“Ik heb gehuild toen ik de dood van mijn vriend vernam.” Zwaar aangedaan reageert Molenbeeks politicus Ahmed El Khannouss (CDH) op het overlijden van ­Karim Saafi (38), die ook op de rampvlucht zat. Saafi is een Fransman die al vele jaren in Sint-Gillis bij Brussel woont. Hij werkte voor ADYFE, een organisatie die Afrikaanse jongeren helpt die in Europa leven.

“We hadden nog een glas ­gedronken, net voor zijn vertrek naar Kenia, waar hij een onderwijs- en ontwikkelingsproject zou steunen”, zegt El Khannouss nog. “Karim zou in juli trouwen. In Tunesië, zijn land van ­herkomst.” Saafi en El Khannouss hadden samen ook een project opgevat om een nieuwe school te openen in Molenbeek. “Zijn plotse dood is een groot verlies voor Brussel. Onze gedachten zijn bij zijn verloofde, familie en vrienden.”

Op de vlucht zat ook een vrouw uit de Waals-Brabantse gemeente Rebecq. “Ze is in de zestig, en heeft twee dochters. Een van de dochters kon nog niet bereikt worden en is nog niet op de hoogte van het overlijden van haar moeder”, klonk het gisteren uit welingelichte bron. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om Ghislaine De Claremont uit het Waals-Brabantse Rebecq. Ze werkte als personal banker bij ING. Een woordvoerder van de bank kon de informatie nog niet bevestigen.

Knal en een vuurbal

Het vliegtuig steeg zondagochtend om 8.38 uur plaatselijke tijd op in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, met bestemming Nairobi, Kenia. Na goed zes minuten verdween het toestel van de radar, nabij de stad Bishoftu, zo’n vijftig kilometer ten zuiden van de luchthaven.

“Het toestel boorde zich in de grond. Eerst was er een knal en dan volgde een vuurbal. De hitte was zo groot dat we niet dichter bij konden”, zegt een getuige aan BBC. “Het hele vliegtuig is opgebrand.” Geen van de 149 passagiers en 8 bemanningsleden overleefde de ramp. Volgens de getuige ­arriveerde de brandweer in de onherbergzame streek pas ruim twee uur na de crash

Zelfde type vorig jaar al gecrasht

Over de oorzaak van het drama is nog niets bekend: de reddingswerken zijn nog volop aan de gang. “We ­weten het op dit ­moment niet. Maar de piloot had problemen ­gemeld en zou terugdraaien. Hij had daarvoor de toestemming”, zegt Tewolde Gebre­Mariam, CEO van Ethio­pian.

Het neergestorte toestel is gloednieuw, het werd pas vier maanden geleden afgeleverd. De 737 Max8 is Boeings nieuwste paradepaardje. Er zijn al 174 toestellen geleverd en er zijn er nog 4.500 in bestelling. Hetzelfde type van het Indonesische ­Lion Air stortte in oktober vorig jaar 13 minuten na het opstijgen wel in zee, toen kwamen 189 mensen om het leven. De oorzaak van die crash is nog onduidelijk. Mogelijk waren er problemen met de hoogte- en snelheidsmetingen.

Op de vraag van een journalist of er eventueel sprake zou zijn van terrorisme, antwoordde ­GebreMariam: “We sluiten op dit moment niks uit.”