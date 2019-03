Anderlecht-connectie in de MLS: Kenny Saief en oude bekende bezorgen hun ploeg historisch punt

In de Amerikaanse MLS stond zondagnacht de wedstrijd tussen kampioen Atlanta United en nieuwkomer FC Cincinnati. Na 90 minuten stond een verrassend 1-1-gelijkspel op het bord. Josef Martinez had de thuisploeg van Frank de Boer al vroeg op voorsprong gezet, maar vijf minuten voor tijd maakten de bezoekers gelijk. Nieuweling Kenny Saief met de afgemeten pass naar Roland Lamah, binnen! Een zuivere Anderlecht-connectie dus en meteen goed voor het allereerste MLS-punt voor 'Cincy'.

WHAT A BALL. ??



Saief to Lamah for the #FCCincy equalizer! #ATLvCIN https://t.co/Ylu6vrs1Xs — Major League Soccer (@MLS) 10 maart 2019

The ball.

The finish.

The staredown.#FCCincy silence 70,000! pic.twitter.com/yvC0Y2f1C4 — Major League Soccer (@MLS) 10 maart 2019