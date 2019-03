Spaanse schone reageert op veelbesproken foto met Thibaut Courtois: “Ik hoop dat hij dit eens uitlegt”

Het was eind februari wereldnieuws toen Thibaut Courtois op de voorpagina van het Spaans magazine Semana prijkte met het Spaanse model Alba Carrillo. De twee werden betrapt toen ze hand in hand een restaurant verlieten. Het veroorzaakte blijkbaar zoveel deining in Spanje dat Carillo nu verbolgen reageert.

Het magazine pakte destijds groot uit met de zogezegde romance, hoewel het tussen Thibaut Courtois (26) en Alba Carrillo (32) louter om één restaurantbezoekje zou zijn gegaan. Toevallig belandde Real Madrid uitgerekend vanaf die dag echter in een diepe crisis met twee nederlagen tegen aartsrivaal FC Barcelona (in de beker en in de competitie) en uiteraard de beruchte uitschakeling in de Champions League na de 1-4-nederlaag tegen Ajax. En blijkbaar was dat voor enkele “fans” redenen genoeg om dat Carillo te verwijten.

Op Instagram kondigt ze alvast aan om even weg te zullen blijven van sociale media omdat ze zich inheus behandeld voelt. Meteen vraagt ze ook een woordje uitleg aan Thibaut Courtois én vraagt ze aan Real Madrid wat beter te spelen...

“Ik ga hier voor een tijdje wegblijven omdat ik vind dat hoe jullie tegen me deden een verdomd bloedbad was. Voetballiefhebbers, mensen die me pijn wilden doen en ander tuig. De pers is ook zonder genade veel te ver gegaan. Ik hoop dat T. Courtois me ooit eens de reden zal uitleggen achter de woorden die zo veel haat tegenover mij opwekten. Aan Real Madrid zou ik willen vragen om, als het mogelijk is, te stoppen met zo slecht te spelen zodat één vrouw niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor dat slechte spel...”