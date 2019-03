Tesla gaat “beduidend” minder toonzalen sluiten, maar maakt wagens duurder

Tesla gaat de helft minder toonzalen sluiten dan aanvankelijk aangekondigd. Dat meldt de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s maandagochtend. “Als gevolg van het openhouden van beduidend meer winkels, zal Tesla de prijzen van zijn voertuigen wereldwijd met gemiddeld 3 procent verhogen”, klinkt het.

Minder dan twee weken geleden kondigde topman Elon Musk aan dat Tesla bijna al zijn winkels zou sluiten en zich volledig op onlineverkoop zou toeleggen. Slechts een “klein aantal” winkels zou worden behouden en omgevormd tot “galerijen” of infopunten over elektrisch en autonoom rijden. Eind december telde Tesla wereldwijd 378 winkels.

Nu komt de autobouwer daar dus op terug. “De voorbije twee weken hebben we elk Tesla-winkelpunt geëvalueerd en hebben we beslist om beduidend meer winkels open te houden dan aanvankelijk was aangekondigd”, luidt het in een mededeling.

Omdat de kostenbesparingen door de ommezwaai lager uitvallen, zal Tesla de prijs van zijn duurdere varianten van de Model 3 net als van de duurdere types Model S en X opkrikken. “Potentiële Tesla-eigenaars hebben een week om hun bestelling te plaatsen voor de prijzen stijgen. De huidige prijzen gelden tot 18 maart.”

De prijs van de goedkoopste versie van de Model 3 blijft wel dezelfde. Pas twee weken geleden kondigde Musk aan dat hij zijn belofte bij de lancering van het model in 2016 om de basisprijs op 35.000 dollar voor belasting te zetten, kon waarmaken. Daarvoor kostte de goedkoopste variant van Model 3 minstens 42.900 dollar.