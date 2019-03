Tegenvaller voor Erdogan: Turkse economie tuimelt in recessie

De Turkse economie is eind vorig jaar voor het eerst in een decennium in een recessie terechtgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Turkse statistiekbureau. De economische terugval is een tegenvaller voor president Recep Tayyip erdogan, want net deze maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Turkije.

Het Turkse bruto binnenlands product (bbp) is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 2,4 procent gekrompen. In het kwartaal daarvoor was er een terugval van 1,6 procent. Economen spreken van een recessie als de economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

Turkije nam al maatregelen om de groei aan te jagen. Zo oefende de overheid druk uit op staatsbanken om meer geld in de markt te pompen en kocht het Turkse werkloosheidsfonds obligaties op. Ook wordt gewerkt aan een plan om de buffers van staatsbanken te versterken.