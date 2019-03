CD&V pleit voor nieuwe staatshervorming, maar pas in 2024: “Too little, too late”, vindt Jambon (N-VA)

Een nieuwe staatshervorming is nodig. Dat vindt CD&V. Maar die hoeft er niet per se al meteen na de verkiezingen van eind mei te komen. Eerst willen de christendemocraten met de andere Vlaamse partijen tot een gemeenschappelijke basis komen. “Dan ligt een blauwdruk klaar voor een staatshervorming die vanaf 2024 uitgevoerd kan worden.”

Vandaag, ruim twee maanden voor de parlementsverkiezingen, trapt CD&V haar nationale verkiezingscampagne af. Die draait, in lijn met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, rond levenskwaliteit. Opvallend: de partij koppelt daar het vooruitzicht op een nieuwe staatshervorming aan vast. Weliswaar niet voor de komende regeer­periode, maar voor nadien, vanaf 2024.

Aan De Standaard legt de partijtop uit waarom. “Onze oproep is klaar en duidelijk: laat ons eerst in het Vlaams Parlement zoeken naar een Vlaamse consensus. We kunnen daarmee starten na de volgende verkiezingen. Het zou bovendien een goede zaak zijn als de Franstalige partijen een soortgelijke oefening zouden starten. Met die voorstellen kan men in de Senaat aan de slag. In een ideaal scenario ligt dan een blauwdruk klaar voor een staatshervorming, die vanaf 2024 uitgevoerd kan worden.” Getekend: Hilde Crevits, Wouter Beke, Kris Peeters en Servais Verherstraeten, aangevuld met de handtekeningen van “ervaringsdeskundigen” Luc Van den Brande, Johan Sauwens en Yves Leterme.

De formule is beproefd. Twintig jaar geleden, op 3 maart 1999, keurde het Vlaams Parlement vijf veelbesproken resoluties goed die de krijtlijnen van de latere staatshervorming moesten vormen – waaronder twee volwaardige deelstaten, fiscale ­autonomie en homogene bevoegdheidspakketten. Lang niet alle eisen werden ingewilligd en de resoluties verdwenen op de achtergrond.

Een nachtmerrie

In die mate dat vandaag onduidelijk is hoe breed het draagvlak voor de eisen van destijds nog is. N-VA heeft al aangegeven geen zin meer te hebben in een “klassieke” staatshervorming en wil liever meteen onderhandelen over een confederale staatsstructuur. Andere partijen, zoals Groen en Open VLD, pleiten dan weer voor de herfederalisering van bevoegdheden zoals gezondheidszorg of het energiebeleid. De Vlaamse neuzen staan zo in veel richtingen tegelijk. Net daardoor is volgens CD&V elke communautaire actie gedoemd te mislukken. “Zonder voorbereiding zal er van het communautaire niks in huis komen, behalve onbestuurbaarheid en chaos. Voor sommigen een droom, voor ons een nachtmerrie.”

Daarbij schuift CD&V gezondheidszorg naar voor als prioriteit. “Vlaanderen heeft van zijn bevoegdheden gebruikgemaakt om de Vlamingen een grotere sociale bescherming te geven. Toch is de bevoegdheidsverdeling niet altijd logisch.” Met het “positief confederaal model” dat CD&V vandaag presenteert, zou dat beter moeten worden.

N-VA wil geen tien jaar wachten voor nieuwe overdrachten

“Too little, too late”, zo reageert kandidaat-premier voor N-VA, Jan Jambon, op het voorstel van CD&V om vanaf 2024 een nieuwe staatsvorming door te voeren. “CD&V geeft toe dat de overdracht van bevoegdheden voor meer welvaart in Vlaanderen gezorgd heeft. Waarom dan tien jaar wachten om nieuwe welvaart te creëren? “, vroeg hij zich maandag af in De Ochtend (Radio 1). “Ons land hervormen doe je samen, niet op een Vlaams eiland”, reageerde Kristof Calvo (Groen) op Twitter.

Voor de N-VA moeten de mankementen aan ons staatssysteem onmiddellijk aangepakt worden in plaats van de volgende legislatuur een staatshervorming voor te bereiden, die dan pas de legislatuur daarna kan uitgevoerd worden. Dat komt neer op een periode van tien jaar.

Jambon benadrukte dat het confederalisme de onbestuurbaarheid niet zal creëren, maar oplossen. Wallonië kiest immers voor socialistische en communistische recepten, Vlaanderen voor rechtse recepten. Daarom is politieke wil aan beide kanten nodig opdat beide democratieën hun eigen recepten kunnen realiseren.

Hij pleitte ook voor het herzienbaar verklaren van artikel 195 van de Grondwet, dat de procedure voor grondwetsherzieningen vastlegt. De procedure moet zo aangepast worden dat een verkozen parlement de noodzakelijke hervormingen kan doorvoeren, aldus Jan Jambon.

Ook Groen-Kamerlid Krisof Calvo ziet het voorstel van CD&V niet zitten. “Ons land hervormen doe je samen, niet op een Vlaams eiland, @cdenv”, luidt het op Twitter. Hij vindt het confederalisme van christendemocraten en nationalisten het recept voor meer blokkering. Calvo verwijst ook naar de ‘voorstellen voor meer samenwerking’ die Groen maandag lanceerde, zoals een federale kieskring, de herfederalisering van een aantal bevoegdheden en één coördinerende minister van Energie en Klimaat.