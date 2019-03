Twee doden bij brand op camping in Herentals

Herentals -

In Herentals in de Antwerpse Kempen zijn maandagochtend twee doden gevallen bij een brand in een vakantieverblijfje op een camping. Dat zegt de lokale politie van de zone Neteland. Het labo is ter plaatse en het parket zal een branddeskundige sturen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurd is.