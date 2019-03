KLM annuleert 134 vluchten door stormweer: ook vluchten naar Zaventem getroffen

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft maandagochtend 67 vluchten op de luchthaven van Schiphol geannuleerd vanwege het weer. Er is voor maandag een harde wind voorspeld. Ook het gros van KLM-vluchten tussen Schiphol en Brussel werden geschrapt.

Reizigers krijgen het advies om de actuele informatie over vluchten goed in de gaten te houden vanwege de annuleringen en mogelijke vertragingen. “We hebben in totaal 134 vluchten geschrapt”, aldus een woordvoerder van KLM. “We hebben acht vluchten tussen Schiphol en Zaventem geannuleerd. Er is nog één retourtje, vanavond om 21u40.”

Het Nederlandse meteorologische instituut KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege zware windstoten in de ochtend. Ook bij ons kan het dinsdag nog hard waaien.

Vorige week kwamen die vluchten tussen Brussels Airport en Schiphol onder vuur te liggen. De Nederlandse politiek wil er komaf mee maken en Groen wil dat ons land dat voorbeeld volgt. “We moeten af van de braderie-tarieven voor luchtverkeer”, zei Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) vorige week. “Voor 30 euro vlieg je heen en terug naar Londen, een weekend Amsterdam met de trein kost intussen bijna 100 euro. Dat is de wereld op zijn kop.”