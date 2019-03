Chef-kok Nick Bril over brand in The Jane: “15.000 euro verlies, schade nog niet meegerekend”

Sterrenrestaurant The Jane blijft de komende maand gesloten na een korte maar hevige brand. Die ontstond zaterdagmiddag in de keuken. Zo’n honderd gasten en vijftig personeelsleden werden uit voorzorg geëvacueerd. Chef-kok Nick Bril probeerde als eerste zelf de brand te blussen. “Ik voelde meteen dat dit geen klein brandje was.”

De brand ontstond zaterdag iets na 13u in de zijkeuken. Die bevindt zich in de kapel van het imposante pand op het Paradeplein in het Antwerpse Groen Kwartier. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar de ...