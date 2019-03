Zo reageert Romelu Lukaku wanneer hij berichten van haters leest: “Kijk naar mijn statistieken”

Romelu Lukaku is gevoelig voor kritiek. Dat bleek al de voorbije weken toen hij uithaalde naar de media omdat hij zich gediscrimineerd voelt. Voor sponsor Puma las de spits nu ook enkele “hate tweets” voor, berichten op Twitter waarin hij wordt bekritiseerd. Zijn reactie is goud waard.

Lukaku die als “verdedigende spits” een nieuwe positie uitvindt? Een United-fan die vindt dat de tegenstander een voordeel krijgt omdat zijn ploeg Lukaku inbrengt? Jordan Lukaku die de beste van de twee broers genoemd wordt? Solskjaer die als vervanger voor Lukaku in de spits wordt aangetrokken? Lukaku die loopt alsof hij een Deliveroo-zak op zijn rug heeft?

Met de ene tweet moet Lukaku eens goed lachen, bij de andere kan hij zijn ergernis duidelijk niet verbergen. Zijn reactie op het einde spreekt echter boekdelen: “Je kan van me houden of me haten, maar kijk naar mijn doelpuntstatistieken... Meer heb ik niet te zeggen.”

Lukaku ging afgelopen weekend met United onderuit tegen Arsenal maar scoorde in de drie (!) wedstrijden daarvoor telkens twee keer met als uitschieter natuurlijk zijn twee doelpunten tegen PSG… Dit seizoen is hij bij zijn club al goed voor in totaal 15 goals en 4 assists, ofwel één goal per 171 minuten.

Bij de topschutter is hij op zijn 25ste nu al topschutter aller tijden met 45 interlanddoelpunten.