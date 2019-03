Ethische hacker vindt database met gegevens van 1,8 miljoen Chinese “kweek-rijpe” vrouwen

De Nederlandse onderzoeker en ethische hacker Victor Gevers heeft een Chinese database ontdekt met privégegevens van 1,8 miljoen Chinese vrouwen. De leeftijd, het opleidingsniveau, woonplaats… staat er onversleuteld opgelijst. Opvallend: de vrouwen krijgen ook een ‘BreedReady’-status toegewezen. Laatstgenoemde duidt vermoedelijke aan of de vrouwen klaar zijn om te ‘kweken’.

Victor Gevers werkt voor de The GDI. Foundation, een ngo die zich inzet voor privacy en veiligheid op het internet. De onderzoeker vond de gegevens naar eigen zeggen toen hij speurde naar onversleutelde Chinese databases. Afgelopen weekend postte hij enkele screenshots van op Twitter.

The youngest girl in this database is 15y old. The youngest woman with BreedReady:"1" status is 18y. The average age is a bit above 32y, and the most aged woman with a BR:1 is 39 and with a BR:0 is 95y. All are single [89%], divorced [10%] or widow[1%]. About 82% lives in ???. pic.twitter.com/qCP7FvFMB7 — Victor Gevers (@0xDUDE) March 9, 2019

“China kampt met een tekort aan vrouwen”, schrijft Gevers op Twitter, “dus is er een organisatie die een database is beginnen bouwen om (de gegevens van nvdr.) 1,8 miljoen vrouwen op te slaan.” De jongste vrouw in de database is 15 jaar oud en de jongste met ‘BreedReady’-status is 18 jaar. Ruim 82 procent woont in Bejing.

In de database staan onder meer telefoonnummers, adressen, leeftijden, ID-nummers en burgerlijke status. Daarnaast ook de opvallende ‘BreedReady’-status, vrij vertaald: “Klaar om te kweken”. Laatstgenoemde is vermoedelijk een onelegante vertaling van het Chinees naar het Engels. Ook zijn er velden “political”, “hasvideo” en links naar schijnbare links naar Facebookpagina’s. Laatstgenoemde is opvallende gezien Facebook verboden is in China. Enkel via achterpoortjes (VPN’s nvdr.) is de site bereikbaar.

Het is voorlopig niet duidelijk of de database het werk is van de Chinese overheid of - pakweg - een datingapp. In 2015 werd de Chinese datingsite Jiayuan al gehackt en op Chinese privacyfora wordt gespeculeerd dat de data mogelijk afkomstig is uit het lek. Aan de andere kant zitten de geboortecijfers in China al jaren in het slop. Activisten vrezen al een tijdlang dat de Chinese overheid haar burgers bespioneerd en achten het niet onmogelijk dat ze dit type informatie zou compileren. “Is dit de proloog voor The handmaiden’s tale?”, klinkt het op hetzelfde forum.

“Dit is voorlopig alles wat we hebben”, zegt Gevers nog aan The Guardian. De database stond op een server in China, wie eigenaar van de server is, is niet duidelijk. “Het belangrijkste is nu dat de database snel versleuteld en beveiligd wordt.” Intussen werd de database offline gehaald.