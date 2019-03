Ketnet Junior zoekt Tik Tak-kindjes

Ketnet Junior werkt momenteel aan een nieuwe reeks van het legendarische programma Tik Tak en gaat hiervoor op zoek naar enkele nieuwe Tik Tak-kindjes.

Voor de opnames van de nieuwe afleveringen van Tik Tak zijn er nog enkele plaatsjes vrij. Ketnet Junior zoekt kinderen tussen 1 en 4 jaar die een halve dag beschikbaar zijn in de tweede week van de Paasvakantie. Alle informatie en voorwaarden zijn terug te vinden op KetnetJunior.be.

Dit zijn de voorwaarden waaraan uw dochtertje of zoontje moeten voldoen: Tussen één en vier jaar oud zijn; al vlot aan het stappen; niet verlegen zijn en beschikbaar tijdens de 2de week van de paasvakantie op 16, 17, 18 of 19 april voor opnames in Brussel.

Tik Tak vanaf dit najaar op Ketnet Junior

Tik Tak kwam in 1981 voor het eerst op tv en maakt sinds toen deel uit van het collectief geheugen. Ketnet Junior werkt momenteel aan een nieuwe reeks om opnieuw meerdere generaties peuters en kleuters te boeien met vertrouwde elementen zoals de schaapjes en het schaduwmannetje.

Wat moet je doen?

Stuur een brief met de naam, foto, de leeftijd en de interesses van je kind. Vertel waarom jouw kind zeker een plekje in de reeks moet krijgen. Een tekening van jouw junior mag, maar moet niet. Laat ons weten op welke dagen (16 tem 19 april) jullie beschikbaar zijn.

Zet je gegevens (adres, telefoonnummer, e-mail) in de brief, zodat we jou zeker kunnen contacteren. Wanneer jouw junior geselecteerd wordt, krijg je een seintje voor 5 april. Inschrijven kan tot 31 maart.

Adres:Tik Tak – Ketnet Junior, 1043 Brussel.