Nog meer stormweer op komst: “Voor veel daken kan dit de klap te veel zijn”

De wind blijft zeker tot eind deze week de kop opsteken. Weerdiensten waarschuwen vooral voor dinsdag en vrijdag. Dan kunnen opnieuw windsnelheden tot 90 kilometer per uur gehaald worden. “Na het stormweer van zondag kan dat voor veel objecten, zoals dakpannen, de klap te veel zijn”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Een lentezonnetje hoeven we de komende dagen niet te verwachten. Maandagavond klaart het even op en neemt de wind af, maar vanaf dinsdagochtend verwachten de weerdiensten opnieuw windsnelheden tot 65 kilometer per uur. Het speciaal noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies blijft actief.

“In de namiddag trekt een buienlijn over het land van west naar oost. Regen gaat dan gepaard met een verhoogde windsnelheid. Rukwinden kunnen pieken tot 90 kilometer per uur”, zegt Roose. Dat is minder dan de snelheden die zondag tijdens de storm werden gemeten, toch is waakzaamheid geboden. “Door de storm zijn onder meer heel wat objecten, bijvoorbeeld dakpannen, losser komen te zitten. Nieuwe windstoten en regenval kunnen daarom voor nieuwe problemen zorgen.”

LEES OOK.Zo hard sloeg het stormweer toe in uw regio (+)

Woensdag

Na het doortrekken van de buienlijn richting Duitsland wordt het enkele dagen rustiger. In het hele land blijft het woensdag en donderdag winderig, met woensdagochtend krachtige windstoten aan de kust.

Vrijdag en weekend

Vanaf vrijdag neemt de wind toe vanuit Frankrijk. “In de westelijke provincies zijn opnieuw windstoten tot 90 kilometer per uur mogelijk. Opletten geblazen dus”, zegt Roose. Zaterdag voorspellen de weermodellen een nieuwe stormdepressie boven de Noordzee. Dat kan leiden tot een nieuwe westerstorm.

Het onstuimige weer hebben we volgens Roose te danken aan een sterke straalstroom op de Atlantische Oceaan waardoor we de ene depressie na de ander krijgen te verwerken. “Het is typisch voor de tijd van het jaar - de maartse buien. Het weer kan dan snel omslaan. Volgende week lijken we droger, warmer en rustiger weer te krijgen.”

78.000

De noodcentrales hebben tijdens de storm 78.374 oproepen ontvangen op het speciale noodnummer 1722. Veruit de meeste melden werden gedaan in Oost-Vlaanderen (24.671) en Antwerpen (22.112).

Het speciale noodnummer blijft voorlopig actief. Al vraagt de FOD Binnenlandse Zaken om het nummer enkel te bellen voor niet-dringende brandweerinterventies. Als dat door de drukte niet lukt dan raadt Binnenlandse Zaken aan om het digitaal loket van de brandweerzone te gebruiken, indien deze hierover beschikt. Het noodnummer 112 is voorbehouden voor noodsituaties waarin iemand mogelijk in (levens)gevaar is.

bekijk ook

Zo hard stormde het dit weekend in België