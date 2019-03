Belgische Dylan wint Champions League van de hondensport, verslaat 27.000 concurrenten

Brexit hét onderwerp afgelopen weekend in Engeland? No Way. Crufts, daar waren de Britten mee bezig. “Noem Crufts gerust de Champions League van de hondensport”, zegt Kathleen Roosens. Zondag won haar vlinderhond Dylan de hoofdprijs. Nooit eerder stond een Belgische hond op het hoogste Crufts-schavotje.

Zelfs op dat hoogste schavotje keek Dylan nog bekoorlijk om zich heen. Eager to please. Altijd maar willen behagen. Dat was volgens de jury de grootste troef van Dylan. “Je smelt gewoon wanneer hij je met zijn lieve oogjes aankijkt”, zegt Kathleen Roosens.

Lees verder onder de video.

Geen kunstjes

Ze wist wel dat haar reu van 2,5 jaar behoorlijk ver zou geraken, toen ze donderdag naar Birmingham afreisde. Dylan had al prijzen gewonnen in de VS, Zweden, Polen en Frankrijk. Maar Birmingham dat is toch nog iets anders. Hier moest Dylan het opnemen tegen 27.000 andere honden. Een jury keurde hen op uiterlijk en manier van bewegen. Hoe dicht benadert de hond de perfectie-norm van zijn ras? Daar daar gaat het om bij Crufts. Hier geen kunstjes.

Eerst won Dylan de competitie van zijn ras, dan die volgens soort (jachthonden, gezelschapshonden, kleine honden daarin zat Dylan) en uiteindelijk mocht hij naar de finale met zes.

Vorig jaar raakte Dylan ook al zover. Toch had baasje Kathleen nooit gedacht dat Dylan dit jaar zou winnen. Zeker niet toen ze zondagmorgen door het hotelraam keek. Het stormde. Dylans coiffure was naar de vaantje. “Ach, niet erg”, dacht Kathleen “Ik ben nog maar 35 jaar , ik heb nog 40 jaar om ooit Crufts te winnen.”

Niet helemaal van harte

Maar Dylans oogjes deden het weer. De jury smolt en Dylan won. Het publiek applaudisseerde. Maar niet helemaal van harte. Een Belgische vllnderhond die Crufts dat is toch niet helemaal zoals de Britten het willen. Dat voelde Kathleen Roosens wel op weg naar het podium.

Maar direct daarna kwamen toch de aanbiedingen van kwekers die met Dylan aan de slag willen. Kathleen wil dat niet want dan komt er geld in het spel en dat zet druk. Dit moet een hobby blijven. Haar mijn trimsalon in Aalst blijft de hoofdzaak.

Die hobby kreeg ze mee van haar vader. Hij gaf haar bijna dertig jaar geleden haar eerste vlinderhondje. Kathleen vertelt hoe het is gegaan: “Drie maanden voor mijn eerste communie vroegen mijn ouders wat ik wilde. Een broertje, zusje of een hondje, antwoordde ik. Gezien de tijdsdruk werd het een hondje. Mijn vader werkt bij de spoorwegen. Die dagen verscheen aan zijn loket een dame met een schattig hondje op de arm. Een vlinderhondje. Zo eentje kreeg ik dus. Mijn vader was er meteen weg van en begon er - puur als hobby - mee te kweken.”

Pablo Escobar

Dylan is dus eigen kweek. 2,5 jaar geleden geboren en dan al vrij snel naar een gastgezin in Zweden gebracht. Kathleen wilde het hondje Pablo Emilio Escobar noemen. Naar Colombiaanse drugskoning. Een stoere naam voor een schattig hondje. Maar het Zweedse gastgezin koos voor de naam van hun favoriete zanger (Bob) Dylan.

Die Dylan won gisteren de meest prestigieuze hondenwedstrijd. Zijn baasje kreeg er 120 euro voor.