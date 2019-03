Buurtbewoners halen hun gelijk: vergunning voor Hasseltse Badr-moskee geschorst

Hasselt - De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor de nieuwe Badr-moskee in de Mouterijstraat in Hasselt geschorst. De vergunning werd afgeleverd door de deputatie, die opnieuw over het dossier moet beslissen. Dat bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Schepers (RoodGroen+).

De beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen komt er nadat enkele buurtbewoners zich vragen hadden gesteld bij het grootschalige project op de plaats van de huidige moskee in de Mouterijstraat. De bezwaren leverden zowel bij het stadsbestuur als bij de deputatie geen resultaat op. Daarop besloten de buurtbewoners om een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in te dienen, waarna ze hun gelijk kregen.

De belangrijkste bezwaren zijn het ontbreken van een mobiliteitsonderzoek en de ongeschiktheid van de Mouterijstraat. “De Raad heeft op basis van een aantal bezwaren beslist dat het dossier technisch onvolledig is. Vooral op twee punten: enerzijds moet de huidige situatie grondiger bestudeerd worden, en anderzijds vragen ze zich af of er geen conflict met de Spartacustram zal zijn, als die door de Heilig Hartwijk rijdt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Schepers (RoodGroen+).

De provincie moet opnieuw een beslissing over de vergunning nemen. De Raad oordeelt immers enkel over de juiste procedures en niet over de inhoud van het dossier. “Het dossier gaat nu terug naar de deputatie, die moet beoordelen of de vergunning wordt ingetrokken of niet. Daarna hebben de mensen van de moskee de mogelijkheid om het dossier te vervolledigen”, legt Schepers uit. “Indien de deputatie de vergunning niet schrapt, heeft de moskee de facto een vergunning.”