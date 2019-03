Filosofe Alicja Gescinska krijgt derde plaats op Europese lijst voor Open VLD

Brussel - Filosofe Alicja Gescinska krijgt de derde plaats op de Open VLD-lijst voor het Europees Parlement. Dat meldt De Standaard. Momenteel heeft Open Vld drie zetels in het Europees Parlement. Gescinska krijgt dus een verkiesbare plaats.

Filosofe en schrijfster Alicja Gescinska zal bij de verkiezingen in mei op de derde plaats staan op de Europese lijst voor de liberalen. Gescinska is onder meer bekend van het Canvas-programma Wanderlust, waarin ze de wereld rondtrekt om diepgaande gesprekken te voeren met bekende denkers.

Gescinska was eerder vooral actief als filosofe, met onder andere het een pleidooi voor “positieve vrijheid” in De verovering van de vrijheid. In 2016 debuteerde ze als romanschrijfster, met Een soort van liefde.

Europees lijsttrekker Guy Verhofstadt reageert opgetogen over de komst van Gescinska: “Dat zij al die ervaring wil delen met de Europese liberalen en haar schouders onder ons project wil zetten, is geweldig nieuws. Haar perspectief van buitenaf is iets waar Europa deugd van zal hebben.”