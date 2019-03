Père Gilbert: “Prins Laurent wordt steeds geloviger”

“Prins Laurent wordt steeds geloviger en dat terwijl hij vroeger geen kerk of priester kon zien.” Dat zegt de eigenzinnige priester Guy Gilbert in een interview met de krant ‘La Meuse’, waarin hij terugblikt op zijn jarenlange vriendschap met de Belgische prins.

Het Franstalig dagblad La Meuse vroeg zich af hoe het nog gaat met Guy ‘Père’ Gilbert, de eigenzinnige priester die steevast kiest voor een zwart lederen jack. De haren zijn door de jaren heen nog een beetje grijzer en wilder geworden – de man wordt 84 in september – maar genieten van zijn oude dag is nog niet aan de orde. “Mijn agenda staat voor de komende twee maanden vol en tussenin maak ik tijd voor mijn goede vrienden.” Zo ook voor prins Laurent. “Het moet ongeveer 16 jaar geleden zijn dat ik het huwelijk tussen Laurent en Claire voltrokken heb en sindsdien is onze vriendschap alleen nog maar gegroeid”, zegt Père Gilbert.

“Laurent en ik zien elkaar regelmatig, maar dat hangen we niet aan de grote klok omdat hij gesteld is op zijn privacy”, zegt Gilbert. “Wel is hij een stuk geloviger geworden, hij wordt meer en meer een echte christen. Ik weet nog dat hij bij onze eerste ontmoeting een afkeer had van priesters en kerken, maar nu heeft hij zijn draai gevonden en gaat hij op zijn manier om met spiritualiteit.”

Over de heisa rond Delphine Boël, de vermeende dochter van koning Albert die via de rechtbank een DNA-test probeert af te dwingen, weigert Père Gilbert commentaar te geven.

“Ik respecteer iedereen zijn privacy. Of het nu gaat om een gewoon gezin of om de koninklijke familie, dat zijn privézaken en dat blijft binnenskamers. Zelfs als iemand van de koninklijke familie mij zou gevraagd hebben om advies, dan nog zou ik dat niet vertellen.”