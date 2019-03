Cristiano Ronaldo kijkt met vertrouwen naar terugwedstrijd achtste finale Champions League tegen Atlético Madrid: “Maak jullie klaar voor een comeback”

Dinsdagavond om 21.00 ontvangt Juventus Atlético Madrid in de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. Juventus moet het 2-0 verlies van de heenwedstrijd goedmaken als het nog wil doorgaan naar de kwartfinale. Cristiano Ronaldo gelooft in zijn club en kijkt vol vertrouwen vooruit.

Ronaldo werd afgelopen zomer binnengehaald bij Juventus met het oog op de Champions League, maar Ronaldo is in het kampioenenbal een pak minder goed bij schot dan in de Italiaanse competitie. Hij kon nog maar 1 keer scoren. Toch kijkt Ronaldo met veel vertrouwen naar de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League: “Er is veel vertrouwen en geloof”, zegt hij op de clubwebsite. “We hebben een speciale avond nodig tegen Atlético, maar we hebben de fans nodig om een geweldige atmosfeer te creëren in het stadion zodat wij ons werk op het veld tot in perfectie kunnen uitvoeren. Maak je klaar voor een comeback”, zegt Ronaldo strijdvaardig.

Juventus moet om door te stoten wel een 2-0 verlies goedmaken van in de heenronde en Atlético staat erom bekend maar weinig doelpunten te incasseren. Doelman van Juventus, Wojciech Szczesny, rekent op Ronaldo om de remontada waar te maken: “Hij heeft enorm veel ervaring in dit soort wedstrijden en staat altijd op wanneer een ploeg hem echt nodig heeft”, zegt de keeper.

Atlético met gehavende verdediging naar Turijn

Atlético-coach Diego Simeone kan in de terugwedstrijd wel niet rekenen op zijn sterkste verdediging. De linksachters Filipe Luis en Lucas Hernandez zijn out met respectievelijk een kuit- en knieblessure en ook kapitein Diego Godin had afgelopen week last van pijntjes. Hij zit wel in de wedstrijdselectie. Verder zullen ook middenvelder Tomas Partey en spits Diego Costa niet van de partij zijn door schorsing. Of Juventus kan profiteren van de afwezigheden weten we dinsdagavond rond 22. 45 uur.