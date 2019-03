Politie schiet man dood in Kruishoutem: eerst waarschuwingsschot en schot in been

Kruishoutem / Zingem - De man die zondagavond doodgeschoten werd door de politie in Kruishoutem, werd eerst in het been geschoten, na herhaaldelijke aanmaningen en na een waarschuwingsschot in de lucht. Dat zegt de afdeling Oudenaarde van het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden zondagavond in de Winston Churchillstraat in Kruishoutem. De politie was opgeroepen omdat een man met messen zwaaide op straat. Hij had ook een buurtbewoner verwond. De man werd neergeschoten door de politie en hij overleed aan zijn verwondingen.

Zoals de procedure voorziet, worden twee onderzoeken gevoerd. Eén naar de feiten waarvoor de politie moest tussenkomen, en één naar het schietincident zelf.

Video

Op een video die online circuleert zijn beelden van het incident te zien. In het filmpje houden agenten de man onder schot. Ze roepen dat hij zijn wapens moet wegleggen, maar daar lijkt hij geen gehoor aan te geven. Uiteindelijk valt de man achterover.

Er zijn geen schoten te horen op de beelden. Het lijkt erop alsof de man zichzelf laat vallen.