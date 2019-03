In België liggen de play-offs bijna vast, maar hoe zit het in de rest van Europa? Soms saai, vaak spannend én een verrassing in Spanje

Genk gaat als leider Play-off 1 in, AA Gent en STVV strijden om het zesde en laatste ticket, en Lokeren is zeker van degradatie. Zie daar, de Jupiler Pro League in een notendop. Maar hoe spannend is het nog in de andere grotere Europese competities? Een overzicht.

Saaaaaaaaaai!

In Italië en Frankrijk is eigenlijk al geweten wie de titel gaat pakken. In de Serie A heeft Juventus een voorsprong van liefst 18 punten op eerste achtervolger Napoli, 75 tegen 57. Nummer drie Milan volgt al op 24 punten. De Oude Dame verloor dit seizoen nog niet. De strijd om de top vier en bijhorende Champions League-tickets kan nog spannend worden. Al is het vooral Roma dat daar nog roet in het Milanese eten kan gooien, terwijl Lazio serieus aan de bak moet voor een Europees ticket:

3. Milan - 51 punten

4. Inter - 50

5. Roma - 44 (match minder)

6. Atalanta - 44

7. Torino - 44

8. Lazio - 42

Onderin lijken Chievo (10 punten) en Frosinone (17) veroordeeld tot degradatie. Ploegen als Bologna (21), Empoli (22), SPAL (23) en Udinese (25) willen niet de derde degradant worden.

In de Ligue 1 leidt Paris Saint-Germain de dans met 71 punten. Dat zijn er veertien meer dan nummer twee Lille, maar PSG heeft twee wedstrijden minder gespeeld. In theorie tellen Les Parisien dus 20 punten voorsprong. In Frankrijk moet je bij de eerste drie eindigen voor de Champions League en daar lijkt zich een boeiende strijd tussen Lyon (50) en Marseille (47) te gaan afspelen. Onderin lijken de drie degradatiekandidaten vast te staan: Guingamp, Caen en Dijon. Opluchting in Monaco.

Foto: Photo News

Europese verrassing?

In de Spaanse La Liga moet het al serieus mislopen voor FC Barcelona. De Blaugrana tellen in de stand 7 punten meer dan Atlético Madrid en al 12 punten meer dan Real Madrid. Lionel Messi en co scoorden dit seizoen al 69 doelpunten, dat zijn er 22 meer dan de nummer twee op dit vlak (Real).

Vooral interessant in Spanje is de strijd om het vierde Champions League-ticket en die om degradatie te vermijden. Nummer vier momenteel is namelijk Getafe met 45 punten. Nummer vijf is Deportivo Alaves met 41 punten. Grotere ploegen als Sevilla (40), Valencia (39) en Real Betis (39) moeten op dit moment het onderspit delven voor de kwartfinalist van de UEFA Cup in 2007/08.

Onderin is in principe nog niets beslist, maar wordt het een strijd tussen vijf teams:

16. Real Valladolid - 26

17. Villarreal - 26

18. Celta de Vigo - 25

19. Rayo Vallecano - 23

20. SD Huesca - 22

Foto: REUTERS

Oeh spannend!

Geen nood, er zijn ook nog titelraces die wél spannend zijn. In Engeland bijvoorbeeld. Daar tekent zich al weken een titanenduel tussen Manchester City en Liverpool af. De Citizens namen onlangs de leiding over en tellen na 30 speeldagen 74 punten. De Reds hebben er slechts eentje minder. Bij gelijke punten telt het doelsaldo en ook daar leidt Man City met +58 tegen +51.

Hun resterende programma:

Man City:

Man United (uit)

Fulham (uit)

Cardiff (thuis)

Crystal Palace (uit)

Tottenham (thuis)

Burnley (uit)

Leicester City (thuis)

Brighton (uit)

Liverpool:

Fulham (uit)

Tottenham (thuis)

Southampton (uit)

Chelsea (thuis)

Cardiff (uit)

Huddersfield (thuis)

Newcastle (uit)

Wolverhampton (thuis)

Ook de strijd om de top vier (lees: Champions League-tickets) is bijzonder spannend. Tottenham staat er momenteel het beste voor met 61 punten, maar wordt op de voet gevolgd door Arsenal (60), Man United (58) en Chelsea (57, match minder). Onderin lijkt het kalf verdronken voor Huddersfield en Fulham. Vooral Cardiff, Burnley en Southampton zitten ook in de gevarenzone.

Over naar de Bundesliga. Borussia Dortmund leek in sneltempo af te stevenen op de titel, maar liet in 2019 heel wat punten liggen. Grote rivaal Bayern München heeft Axel Witsel en co dan ook bijgebeend met 57 punten én een beter doelsaldo (+35 tegen +33). Op 6 april treffen de twee titelkandidaten elkaar in München...

Qua Champions League-tickets staan RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach er het beste voor met 46 punten. Al lonken ook Leverkusen (42), Frankfürt (40, match minder) en Wolfsburg (39) nog naar de top vier. Onderin lijken Nürnberg en Hannover quasi zeker van degradatie. Stuttgart (19), Augsburg (22) en, jawel, Schalke (23) moeten oppassen.

Foto: EPA-EFE

En elders in Europa?

Nederland

Ajax stond op de voorpagina’s van de Europese pers na de stunt tegen Real Madrid, maar de Amsterdammers staan in de Eredivisie ‘pas’ tweede met vijf punten minder dan leider PSV. Al heeft Ajax één match minder gespeeld. Feyenoord (47) en AZ (44) strijden om plek drie. Onderin lijkt NAC op weg naar degradatie.

Turkije

Basaksehir telt 57 punten na 25 speeldagen en heeft daarmee 11 punten meer dan eerste achtervolger Galatasaray, dat wel nog een wedstrijd te goed heeft. Besiktas volgt als derde al op 13 punten. Fenerbahçe is pas veertiende met 28 punten maar lijkt wel uit de gevarenzone.

Portugal

In de Liga NOS is het spanning troef. FC Porto gaat aan de leiding met 60 punten maar eerste achtervolger Benfica heeft met 59 punten nog wel een wedstrijd te goed. Ook Braga is met 55 punten nog niet uitgespeeld, net als Sporting Lissabon met 52 punten. Onderin is het armoe troef voor CD Feirense met amper 14 punten en 7 punten minder dan de voorlaatste GD Chaves.

Griekenland

Op zes speeldagen van het einde lijkt het nog ongeslagen PAOK Saloniki op weg naar de titel. Het telt 7 punten meer dan Olympiakos, nummer drie AEK Athene volgt al op 20 punten. Apollon Smyrni is de rode lantaarn en quasi zeker van degradatie.