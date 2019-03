Waarom zelfs een gsm de VAR niet kon redden in Genk (en vier andere pertinente vragen)

Schlemielig. We zullen dat woord maar gebruiken, zeker? Want hoe omschrijf je anders de farce omtrent de VAR in Genk? Niet alleen viel de communicatielijn tussen veldref en videoref uit, ook het back-upsysteem met walkietalkies werkte niet. Hoe los je dat op? En hoe vermijd je dat? Is een simpele gsm in zo’n geval geen oplossing? Vijf antwoorden op evenveel vragen.