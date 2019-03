PVDA’er over Bart De Wever op skilatten: “Laat hem de meest gevaarlijke skipiste kiezen. Misschien, met wat geluk, ....”

Hasselt / Antwerpen - De Hasseltse PVDA-kandidaat Tony Coppens postte zondag een opmerkelijke tweet over Antwerps burgemeester Bart De Wever. Die was afgelopen week op skivakantie met zijn gezin en ging ook buiten de piste skiën. “Laat die BDW alsjeblieft de meest gevaarlijke streng verboden skipiste kiezen. Misschien, met wat geluk, ....”, repliceerde Tony Coppens.

“Buiten de piste skiën mag eigenlijk niet, maar het is toch zo plezant...”, postte Bart De Wever vorige vrijdag bij een foto op de skilatten. Tony Coppens, die vorig jaar nog kandidaat-gemeenteraadslid was in Hasselt, hoopte dat De Wever nog een stapje verder zou gaan. “Laat die BDW alsjeblieft de meest gevaarlijke streng verboden skipiste kiezen. Misschien, met wat geluk, .... Een mens mag altijd hopen.” De post van Coppens lokte op sociale media al heel wat (negatieve) reacties uit.

Laat die BDW alsjeblieft de meest gevaarlijke streng verboden skipiste kiezen. Misschien, met wat geluk, .... Een mens mag altijd hopen. https://t.co/N2EelRcok1 — Tony Coppens (@CoppensTony) 10 maart 2019

Ook Antwerps schepen Jinnih Beels (sp.a) reageerde dit weekend op de post van Bart De Wever. Zij was op vakantie op Tenerife en ging er wandelen. “We bleven uiteraard op de paden”, zette Beels met een knipoog bij haar foto.