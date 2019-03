Geen straf voor man die echtgenote vastbond en verkrachtte: “Hij begon meer te drinken, waardoor de remmingen wegvielen”

Een 53-jarige man uit Beernem heeft van de Brugse correctionele rechtbank opschorting van straf gekregen voor het herhaaldelijk verkrachten van zijn toenmalige echtgenote. Het openbaar ministerie had een gevangenisstraf gevorderd van 30 maanden met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

In april 2017 kon K.D. niet verkroppen dat zijn echtgenote een relatie had aangeknoopt met een andere man. In die periode had hij meermaals zonder toestemming toch ruwe seks met zijn vrouw. De beklaagde bond het slachtoffer niet alleen vast, maar hij penetreerde haar ook met voorwerpen. Met lippenstift schreef hij “hoer” op haar lichaam. Op 21 mei 2017 ontdekte hun zoon de feiten, waardoor de man enkele weken in voorhechtenis zat.

Op het proces vroeg de burgerlijke partij de aanstelling van een deskundige of een schadevergoeding van 10.000 euro. De advocaat van de vrouw legde uit dat het slachtoffer moreel onder druk werd gezet door haar man, die met zelfmoord dreigde. Het openbaar ministerie verwees naar het verslag van de gerechtspsychiater, waaruit zou blijken dat de kans op nieuw partnergeweld groot is.

De verdediging legde uit dat de beklaagde door een faillissement in financiële problemen was terechtgekomen. “Dat zijn vrouw een nieuwe vriend had, was de druppel die de emmer deed overlopen. Hij begon meer te drinken, waardoor de remmingen wegvielen”, aldus meester Kris Vincke. De advocaat benadrukte wel dat K.D. na zijn arrestatie de feiten onmiddellijk zonder omwegen heeft toegegeven.

De verdediging stelde met succes opschorting van straf voor. Het slachtoffer kreeg uiteindelijk 2.500 euro schadevergoeding toegewezen.