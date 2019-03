Burgemeester op vlucht nadat hij affaire met ambtenaar uitpraatte met zijn vast vriendin

Het gaat niet goed met Berry Link, de burgmeester van Geldrop-Mierlo (NL). Het gaat zelfs heel slecht met hem. Komt door een uitgelekte affaire met een ambtenaar van de gemeente.

Het was de vaste vriendin van de burgemeester die de affaire naar buiten bracht. Beter: naar buiten schreeuwde. Op de nieuwjaarsreceptie van zijn partijd CDA (Christen Democratisch Appèl) schold ze haar vriend uit. Heel de gemeenteraad hoorde de verwijten over ontrouw met een een ambtenaar van de gemeente.

Integriteitsschending

Meteen werd een onderzoekscommissie opgericht die de scheve schaats van de burgemeester zou onderzoeken. Dat onderzoek bracht inderdaad een affaire aan het licht. De burgmeester kreeg een officiële waarschuwing wegens integriteitsschending. Lees: hij pleegde ongepaste handelingen.

Daar bleef het bij. De burgemeester mocht in functie blijven.

Zoektocht

Maar thuis had burgemeester Berry nog iets uit te praten met zijn vaste vriendin. “Vrijdag had dat gesprek plaats en dat liep helemaal uit de hand”, volgens de woordvoerder van de gemeenteraad. Na het gesprek is de burgemeester vertrokken zonder bestemming mee te delen.

Politie en hulpverleners zochten en vonden de burgemeester. Ondertussen heeft Berry Link zich officieel zoek gemeld.