Tien straten geëvacueerd na asbestalarm bij brand in Hoeilaart

Hoeilaart - In Hoeilaart werden maandagmiddag tien straten geëvacueerd na asbestalarm bij een woningbrand. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Dat bevestigt de brandweer van Overijse. Er vielen geen gewonden.

Om 12.20 uur ontstond brand in een woning aan de Kroonlaan in Hoeilaart, een gemeente in Vlaams-Brabant. Het pand op het nummer 10 had een dakbedekking met platen uit asbest. Toen de brandweer van Overijse ter plaatse kwam, stond de oude woning al in lichterlaaie.

Het gemeentebestuur van Hoeilaart kondigde het gemeentelijk rampenplan af. Dat is een standaardprocedure bij asbestalarm. Tien straten in de onmiddellijke omgeving van de Kroonlaan werden geëvacueerd.