KV Mechelen moet het zonder Igor De Camargo stellen in cruciale wedstrijd voor promotie naar Jupiler Pro League

KV Mechelen kan zaterdag (om 16u) in de terugwedstrijd van de promotiefinale tegen Beerschot Wilrijk geen beroep doen op aanvaller Igor De Camargo.

De voormalige Rode Duivel liep afgelopen zaterdag in de heenwedstrijd op het Kiel een scheurtje op in de mediale band van de linkerknie en is meerdere weken out, zo maakte KV Mechelen maandag bekend. “De Bekerfinale halen, is nu het streefdoel.”

In de eerste helft van een beladen promotiewedstrijd kreeg de aanvaller een trap op de knie, waarna hij vervangen moest worden. Een scan op maandagvoormiddag bracht het scheurtje aan het licht, waardoor hij de terugwedstrijd van zaterdag onmogelijk kan halen. KVM hoopt De Camargo fit te krijgen voor de Bekerfinale op 1 mei tegen AA Gent.

Grote schermen op Het Kiel

De supporters van Beerschot Wilrijk die niet naar Mechelen afzakken kunnen zaterdag de cruciale wedstrijd volgen op enkele grote schermen in het Olympisch stadion. Ook ‘the black pearl’, het grootste mobiele scherm ter wereld van maar liefst 144 vierkante meter wordt opgesteld.

Beerschot Wilrijk en KV Mechelen leverden zaterdagavond een scoreloos gelijkspel af in de heenwedstrijd van de promotiefinale, wat de Mechelaars in een gunstige uitgangspositie bracht, al kan het nog twee kanten uit. Het verschil tussen beide teams was zaterdag alvast miniem. De winnaar van de dubbele confrontatie tussen de periodekampioenen promoveert, de verliezer treedt aan in Play-off 2.