Tot vijf jaar cel voor dievenbende die ijspistes viseerde

Brugge - Zes Roemenen zijn in de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan zestien diefstallen, inbraken en poging daartoe. De mannen viseerden onder meer ijspistes en filialen van Media Markt. De leider van de bende kreeg vijf jaar effectieve celstraf.

Het gerecht kwam de bende op het spoor na een inbraakpoging op 17 januari vorig jaar bij Media Markt in Sint-Kruis bij Brugge. De daders hadden het gemunt op een kooi met iPhones maar het brandalarm ging af waarna ze zonder buit op de vlucht sloegen. De feiten konden gelinkt worden aan een gelijkaardige inbraak twee dagen eerder bij Media Markt in Hasselt. Daar sloegen de daders een vitrine stuk en gingen aan de haal met duur fotomateriaal. Tlefoontaps en observaties leidden de speurders naar een appartement in Brussel dat gehuurd werd door Marian S. Op 28 mei volgde een huiszoeking in het appartement en werden zes verdachten gearresteerd.

Marian S. werd door het OM als de leider aanzien en kreeg maandag vijf jaar effectieve celstraf voor dertien feiten. “Hij betaalde de huur van het appartement waar de bende verbleef”, stelde de procureur tijdens het proces. “Wie niet goed genoeg was om te stelen stuurde hij terug naar Roemenië. Hij nam ook zelf deel aan inbraken en voorverkenningen.” De bende werd ook gelinkt aan brutale inbraken in de ijspistes Kristallijn in Gent en Ice Skating Center in Mechelen. “Daar ging het meer om ramkraken. Deuren werden ingebeukt met zwaar materiaal en de ramen werden ingeslagen met palen van verkeersborden. De feiten werden ook in sneltempo gepleegd wat aantoont dat er voorverkenningen werden uitgevoerd”, aldus de procureur.

Bij Ice Skating Center konden de daders geen geld stelen, maar bij Kristallijn gingen ze aan de haal met bijna 20.000 euro cash. “Samen met de enorme materiële schade loopt het nadeel op tot liefst 41.000 euro”, zegt Geert Vanhoutte, de advocaat van Kristallijn. “De kluizen, wisselautomaten en kassa’s werden opengebroken en geplunderd. Om hun sporen uit te wissen werd alles volgespoten met brandblusapparaten.” Kristallijn kreeg van de rechter één euro voorlopige schadevergoeding toegekend. In de zaak werden nog vijf anderen veroordeeld. Zij kregen effectieve celstraffen tussen 18 maanden en vier jaar. Een zevende verdachte zit in de cel in Frankrijk en zal later worden berecht.