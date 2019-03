Na spektakel van vorige week: wat kunnen we deze week verwachten in de Champions League?

Vorige week zorgden Ajax en Manchester United voor de verrassingen in de terugwedstrijden van de achtste finale van de Champions League. Ook deze week worden er terugwedstrijden gespeeld. Juventus moet dinsdagavond proberen een 2-0 verlies goed te maken tegen Atlético. Maar ook Barcelona, Lyon, Manchester City, Schalke 04, Bayern München en Liverpool komen in actie.

Ronaldo werd afgelopen zomer binnengehaald bij Juventus met het oog op de Champions League, maar Ronaldo is in het kampioenenbal een pak minder goed bij schot dan in de Italiaanse competitie. Hij kon nog maar 1 keer scoren. Toch kijkt Ronaldo met veel vertrouwen naar de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League: “Er is veel vertrouwen en geloof”, zegt hij op de clubwebsite. “We hebben een speciale avond nodig tegen Atlético, maar we hebben de fans nodig om een geweldige atmosfeer te creëren in het stadion zodat wij ons werk op het veld tot in perfectie kunnen uitvoeren. Maak je klaar voor een comeback”, zegt Ronaldo strijdvaardig.

Juventus moet om door te stoten wel een 2-0 verlies goedmaken van in de heenronde en Atlético staat erom bekend maar weinig doelpunten te incasseren.

Atlético met gehavende verdediging naar Turijn

Maar Atlético kan in de terugwedstrijd wel niet rekenen op de sterkste verdediging. De linksachters Filipe Luis en Lucas Hernandez zijn out met respectievelijk een kuit- en knieblessure en ook kapitein Diego Godin had afgelopen week last van pijntjes. Hij zit wel in de wedstrijdselectie. Verder zullen ook middenvelder Tomas Partey en spits Diego Costa niet van de partij zijn door schorsing. Of Juventus kan profiteren van de afwezigheden weten we dinsdagavond rond 22. 45 uur.

Manchester City met Kompany, maar zonder De Bruynetegen Schalke 04

Manchester City, aan de leiding in de Premier League, kwam in de heenmatch tegen Schalke 04 in een benarde situatie terecht. De Engelse kampioen keek in de tweede helft tegen een 2-1 achterstand aan en stond met een man minder op het veld na een tweede gele kaart voor Nicolás Otamendi. Toch wist City in de slotfase nog tweemaal te scoren. Schalke 04, pas 14e in de Bundesliga na een 4-2 nederlaag tegen Werder Bremen, lijkt dan ook een vogel voor de kat. Maar het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne, er zaterdag tegen Watford (3-1 zege) niet bij wegens een lichte hamstringblessure, is best op zijn hoede na de verrassend sterke prestaties op verplaatsing van Ajax (1-4 bij Real Madrid) en Manchester United (1-3 bij PSG) vorige week.

Jason Denayer (Lyon) gaat in Camp Nou op zoek naar ticket kwartfinale

Het Lyon van Jason Denayer mag nog hopen op de kwartfinales, na het 0-0 gelijkspel tegen FC Barcelona in het Groupama Stadium. De leider in La Liga hoopt dat Lionel Messi en Luis Suárez in Camp Nou minder bleek zullen spelen dan in de heenmatch. Bij Barcelona ontbreekt Thomas Vermaelen nog steeds wegens een contractuur in het rechterbeen.

Ook Liverpool, vorig seizoen verliezend finalist op het kampioenenbal, en Bayern München konden niet scoren in de heenmatch op Anfield. De ploeg van reservedoelman Simon Mignolet en Divock Origi wacht een warme avond in de Allianz Arena. Na een moeilijke periode voor Kerstmis is Bayern weer vol vertrouwen nu het op nieuw op kop staat in de Bundesliga. Zaterdag gaf de Rekordmeister Wolfsburg een pak slaag (6-0).

Het programma voor deze week

dinsdag 12/03 21.00 uur

Manchester City - Schalke 04

Juventus - Atlético Madrid

Woensdag 13/03 21.00 uur

Bayern München - Liverpool

Barcelona - Lyon