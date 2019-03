Zwaar geval van kindermishandeling: meisje van amper vijf leeft tot aan haar nek in afval

Russische agenten konden hun ogen amper geloven toen ze de deur openden van een kleine flat in Moskou. Tussen honderden kilo’s afval troffen ze een zwaar verwaarloosd en halfnaakt meisje aan, dat op een paar grommende geluiden na, niet eens kon spreken.

‘Mowgli’. Zo wordt het vijfjarig meisje omschreven dat half maart gevonden werd in een smerige flat in de Russische hoofdstad Moskou. Haar verhaal tart de verbeelding. “Lyubov leefde in verschrikkelijke omstandigheden”, zegt een woordvoerder van de Russische politie. “De flat was gevuld met afval en rottend voedsel, het was een echt vuilnisbelt. Ze zat tot haar aan nek in het afval.”

Gaspakken

Om de flat te betreden, trokken de agenten speciale pakken aan. “Overal kropen kakkerlakken en ander ongedierte. We trokken beschermende kledij aan, dezelfde die we zouden dragen tijdens een gasramp.” Lyubov, waarvan vermoed wordt dat ze sinds haar geboorte opgesloten zit in de flat, was ziek en compleet uitgedroogd. “Toen we binnenkwamen, zat ze op de vensterbank in de keuken. Ze droeg enkel een vuil T-shirt en een hoedje. Rond haar hals zat een roze ketting, die vergroeid was met haar huid.” Ook vertoonde ze symptomen van anorexia. “Er was nergens voedsel aanwezig dat niet vervallen was. We gaven haar water en ze dronk meteen twee liter op.”

Het kind was bang en duidelijk niet vertrouwd met de aanwezigheid van mensen. Alleen haar moeder, de 47-jarige Irina Garashchenko, kwam sporadisch langs, al was dat meer niet dan wel het geval. “Ik wist dat Garashchenko hier woonde”, zegt een buurvrouw. “Ze was altijd goed gekleed en ze zei dat ze een belangrijke job had. Ik herinner mij dat ze vijf jaar geleden een baby meer naar huis bracht. Enkele weken later zei ze dat het kind verhuisd was naar haar grootmoeder. Een man had Garashchenko niet meer, die werd gedeporteerd naar Oekraïne.”

Toen de vrouw plots opdook aan de flat werd ze door buren de weg versperd, zodat ze niet op de vlucht kon slaan. Inmiddels werd de vrouw opgepakt op verdenking van poging tot moord.