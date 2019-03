“Bedrijfswagen fors duurder door nieuwe wet”

Het wetsvoorstel van CD&V om het Belgische bedrijfswagenpark versneld te vergroenen, maakt de sector ongerust. “Een werknemer zou tot honderden euro’s per maand moeten opleggen”, waarschuwen de federaties Febiac, Traxio en Renta.

Forse belastingen voor wie nu nog een bedrijfswagen op benzine of diesel kiest. Dat is het nieuwe wetsvoorstel met als doel om het Belgische wagenpark snel te vergroenen. Het voorstel komt van vijf CD&V-parlementsleden, waaronder voorzitter Wouter Beke, in de marge van het mobiliteitsbudget dat sinds 1 maart van kracht is. “Het beleid heeft lange tijd de auto bevoordeeld, met een onevenwicht als gevolg”, zeggen de parlementsleden. “Vanaf 2023 willen we dat alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij rijden.”

Ook wie de komende jaren al een nieuwe bedrijfswagen bestelt, zou in de nieuwe regeling terechtkomen. Want het ‘voordeel van alle aard’ wordt op vier jaar tijd stelselmatig afgebouwd als het wetsvoorstel erdoor komt. Met nul procent belastingaftrek voor nieuwe bedrijfswagens die na 2023 op de weg komen en nog CO2 uitstoten, waardoor het vanaf dan in de praktijk niet meer mogelijk is om dan te kiezen voor zo’n wagen. Ook het belastingvoordeel op tankkaarten zou stelselmatig afnemen.

Het voorstel wekt ongerustheid op bij leasingmaatschappijen en autofabrikanten. De federaties Febiac, Renta en Traxio spreken van een ‘oververhitte drang tot regelgeving’ en een ‘politiek opbod’ dat werkgevers en werknemers zou opzadelen met ‘een zware financiële kater’. “Een bijkomende factuur voor een deel van de werkende middenklasse, die nu al het gros van de belastingen ophoest”, zeggen de federaties.

“Een werknemer die in 2023 nog met bedrijfswagen met een klassieke motor rijdt, zou volgens dit voorstel tot 4 keer meer belasting betalen dan vandaag”, stellen ze. “De werkgever zou een veelvoud van de huidige sociale bijdrage voorgeschoteld krijgen. Daarenboven zou de fiscale aftrekbaarheid tot nul herleid worden. Dat zou honderden euro’s per maand aan extra kosten betekenen.”

De organisaties waarschuwen dat elektrische wagens op dit moment voor de meeste werknemers nog te duur zijn en dat we niet kunnen voorspellen of dat in 2023 al veranderd is. De federaties vragen daarom aan de politici om te werken aan een haalbare overgang die “geen financieel bloedbad veroorzaakt”.