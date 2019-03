WhatsApp-oprichter veilt tien peperdure porsches

Het Amerikaanse veilinghuis Gooding&Company veilde afgelopen vrijdag tien exclusieve porsches van whatsApp-oprichter Jan Koum, goed voor een opbrengst van vijf miljoen dollar.

Bij Gooding&Company in Florida gingen afgelopen week tien exclusieve porsches onder de hamer. De auto’s, stuk voor stuk pareltjes met een race-georiënteerde achtergrond, hadden weinig kilometers op de teller en waren in onberispelijke staat.

Porsche 911 R. Foto: Gooding & Company

Een van de paradepaardjes was de porsche 964 Carrera RS 3.8, een zeldzaam exemplaar dat slechts 15.000 kilometer aflegde. De auto werd voor ruim 1,1 miljoen dollar, omgerekend zo’n 979.760 euro, geveild al ging het eigenaar Koum niet zozeer om het geld. De man, die WhatsApp in 2014 verkocht voor 19 miljard dollar ( bijna 17 miljard euro) had naar eigen zeggen gewoon geen tijd om met de bolides te rijden.

Porsche 997 GT3 RS Foto: Gooding&Company

In totaal brachten de wagens, die geveild werden zonder minimumprijs, samen 5 miljoen euro op. Dat is iets minder dan het veilinghuis had gehoopt maar nog steeds een aanzienlijk bedrag voor tien wagens.

Porsche 911 GT3 RS Foto: Gooding&Company

Porsche 911 GT2 RS Foto: Gooding&Company

Porsche 918 Spyder Weissach

Porsche 964 Carrera RS