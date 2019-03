Verdachte van Kasjmir-bomaanslag in India gedood door militairen

Een verdachte van de bomaanslag die op 14 februari veertig Indiase strijdkrachten doodde in het Indiase deel van Kasjmir, is zelf gedood door veiligheidstroepen, zo hebben de autoriteiten in India bekendgemaakt.

De 23-jarige Mudasir Ahmed Khan was een van de drie JeM-militanten die in een dorp nabij Pulwama werd gedood, zo zei Kanwaljit Singh Dhillon, odfficier van het Indiase leger aan de pers. JeM staat voor Jaysh-e Mohammed of leger van Mohammed, een terreurgroep met basis in Pakistan. Khan was volgens Dhillon een JeM-commandant en de hoofdverantwoordelijke van de bomaanslag.

In de voorbije 21 dagen heeft het Indiase leger “18 terroristen geëlimineerd, waarvan 14 leden van JeM waren en zes ervan commandanten”, aldus nog Dhillon.