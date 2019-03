MIVB-medewerkers kunnen straks in designerpak achter zwartrijders aan

Brussel - Tijdens een modeshow in het metrostation Heizel heeft de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB maandag de gloednieuwe uniformen van haar medewerkers voorgesteld. De Belgische modeontwerper Olivier Strelli tekende ze uit. Vanaf mei worden de uniformen door de 5.100 medewerkers gedragen op het net.

Het huidige uniform dateert van 2006 en dus was de look toe aan modernisering. Ontwerper Olivier Strelli legde de nadruk op draagcomfort, kwaliteit en de vrouwelijkheid van het damesuniform. De kleuren worden gedomineerd door degene die terugkomen in het logo van de MIVB, met voornamelijk blauw, maar ook rood, wit en grijs.

“Blauw was bijna een evidentie, omdat die kleur vele mensen bekoort en tijdloos is. We kozen voor een samengaan van drie soorten blauw: marineblauw, koningsblauw en MIVB-blauw”, zegt Olivier Strelli.

De hoofdkleur van het bovenstuk van het uniform weerspiegelt tegelijkertijd de functie van de MIVB-medewerker en zorgt voor herkenbaarheid. Zo dragen bestuurders, bestuursters en onthaal- en verkooppersoneel blauw, de multimodale medewerkers dragen rood, het management op het terrein en de ondersteunende functies dragen wit en de veiligheidsdiensten dragen grijs.

De grote nieuwigheden binnen de uniformen zijn de nieuwe stukken zoals de bodywarmer, de chinobroek, de polo met lange mouwen en de winteraccessoires zoals sjaals en handschoenen. En wie op de details let, ziet op elk kledingstuk een MIVB logo, tot zelfs op de knopen.

De nieuwe uniformen kosten alles samen 3,1 miljoen euro. Elke medewerker krijgt een pakket van een dertigtal kledingstukken.