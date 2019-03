Beluister nu onze achtste ‘Sjotcast’: over de vorm van Vanaken, de sjeik van ’t Kiel en de Put in de weg voor Genk

Een nieuwe week, een nieuwe Sjotcast. In deze podcast van Het Nieuwsblad nemen voetbalredacteurs Gert Gysen en Guillaume Maebe u samen met eindredacteur Lars Godeau mee doorheen de wondere wereld van het voetbal. In aflevering acht trekt Gert naar de promotiefinale in 1B, terwijl Guillaume zowaar John Troost herontdekt en Lars een wel heel speciale foto mag gaan nemen.

