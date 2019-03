Van bitcoins tot Ferrari’s: overheid verdient grof geld aan verkoop van in beslag genomen eigendommen van criminelen

Renpaarden, luxewagens, exclusieve wijnen, poepsjieke villa’s en nu ook bitcoins. De overheid verdient grof geld aan de openbare verkoop van roerende en onroerende eigendommen die in beslag worden genomen in gerechtelijke onderzoeken. Voor het eerst zijn nu ook voor virtuele munten geveild die door een drugsbende als betaalmiddel werden gebruikt.

De eerste openbare verkoop van bitcoins, door het gespecialiseerd Ierse openbaar veilinghuis Wilsons Auctions, leverde de Belgische schatkist 332.987 euro op. En het is maar een begin. Want intussen liggen er al nieuwe afgesloten dossiers klaar waarbij bitcoins als betaalmiddel werden gebruikt voor criminele activiteiten, vooral drugshandel.

Finshop, de veilingsite van de FOD Financiën die voor alle duidelijkheid niets met de verkoop van de bitcoins te maken heeft gehad, verkoopt in ons land al enkele jaren de in beslag genomen goederen. Dat levert de Schatkist ieder jaar een serieus bedrag op.

Van een collectie oldtimers die bij een criminele bende in beslag werden genomen tot peperdure handtassen, renpaarden of dure luxewagens zoals Bentley’s en Ferrari’s, zowat alles gaat tegenwoordig onder de hamer eens het onderzoek definitief is afgesloten en de verdachten zijn veroordeeld.

“In totaal bracht dat vorig jaar 8.340.169 euro op tegenover 7.513.565 in 2017”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. Toch dient gezegd dat niet alles uit de verkoop via criminele activiteiten werd bekomen. Er zitten ook bijvoorbeeld afgeschreven voertuigen van de politie bij die worden verkocht. Sproeiwagen van de federale politie bijvoorbeeld, voor wie daar iets kan mee doen.

Koperen kabels werden in stukken van 70 centimeter gesneden Foto: Fod Financiën

Maar de meeste zaken komen toch uit gerechtelijke dossiers. Zoals die oude vissersboot die vorig jaar werd verkocht en waarin ooit voor miljoenen euro’s aan drugs werd gesmokkeld in valse wanden.

Maandag kon geboden worden op een lot koperen kabels die bij een dievenbende in beslag zijn genomen. Oorsprong is onbekend. “We hebben ze aangeleverd gekregen van de politie”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

Deze Bentley Continental GT uit 2006 werd vorig jaar verkocht Foto: Fod Financiën

Of het om kabels gaat die langs spoorwegen werden gestolen of elders, weet de politie zelf niet. Want als het duidelijk geweest was dat ze van Infrabel waren, kregen die ze uiteraard terug.

Ook deze week in de aanbieding: 65 personenwagens en 180 kubieke meter oud ijzer, vooral verwrongen verkeersborden die langs de wegen aangereden werden en vervangen moesten worden. Zoals bij alle andere verkopen kan er op geboden worden en is er nooit een startbedrag vastgelegd.

De verkoop van onroerende goederen brengt de Schatkist nog veel meer op. Ruim 42,7 miljoen euro in 2017. Het gaat om de openbare verkoop van gronden en gebouwen in opdracht van de overheid of nadat er beslag werd opgelegd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.