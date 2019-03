Frenkie de Jong is al passé: het nieuwe Nederlandse supertalent speelt voor PSV en wil mix van Luka Modric en Ronaldinho worden

Als er over de toekomst van het Nederlandse voetbal gesproken wordt, gaat het bijna altijd over Ajax met namen als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Maar ook bij PSV lopen er enkele toptalenten rond. De laatste sensatie in de rij is de net 17 jaar geworden Mohammed Ihattaren.

Op 5 maart 2019 kreeg een tweet van PSV meer dan vierhonderd likes. Het onderwerp? De contractverlenging van Mohammed Ihattaren. De aanvallende middenvelder zette zijn handtekening onder een contract tot 2022.

We’ve got news for you!

Ihattaren 2022!https://t.co/qTDz8vJwVg — PSV (@PSV) 5 maart 2019

“De ster van Ihattaren rijst snel”, aldus de club uit Eindhoven. “Afgelopen winter debuteerde hij in Qatar bij de selectie van PSV op trainingskamp. Ihattaren debuteerde officieel voor PSV in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, eind januari, en werd daarmee de op drie na jongste PSV-debutant ooit. Er komt in korte tijd veel op me af, beaamde Ihattaren. Maar ik ga altijd volle bak. Druk of geen druk.”

D3 -> PSV 1.

Niks veranderd zo te zien, of wel Mo?



Meer Ihattaren: https://t.co/Hte5cBHmJu pic.twitter.com/0pCZbqv2A0 — PSV (@PSV) 5 maart 2019

De in Utrecht geboren Ihattaren speelde dit seizoen al zeven keer mee in de Eredivisie. Van 1 minuut tegen FC Groningen tot 82 minuten tegen NAC Breda. De laatste twee competitiewedstrijden stond de 17-jarige Nederlander aan de aftrap en PSV won twee keer met 2-0. Na de wedstrijd tegen NAC werd de 27-voudige jeugdinternational zelfs luid toegezongen door de PSV-aanhang.

PSV-fans zingen Mohammed Ihattaren luidkeels toe na NAC-thuis (VIDEO): Well played Mo! #PSVNAC 2-0 pic.twitter.com/IiUJD8Wvmi — PSV International (@psveindhoven) 9 maart 2019

Modric en Ronaldinho

Ihattaren staat te boek als een supertalent. Hij kroonde zich met de U17 van Oranje tot Europees kampioen, won de titel met de U19 van PSV en wees onder andere Barcelona en Manchester City af vooraleer zijn eerste profcontract te tekenen bij de club uit de lichtstad. Afgelopen zomer deed hij mee in de 2-1-oefenzege van PSV tegen Club Brugge, waarbij hij een assist gaf.

“Het is heerlijk om met hem te voetballen”, aldus ploegmaat Steven Bergwijn. “Mo ziet het spelletje. Je ziet niet aan hem dat hij zo jong is.” De Nederlander zelf kan naar eigen zeggen dan ook goed om met de druk. “Waarom zou ik nerveus moeten zijn? Ik krijg een goed gevoel mee, ook van de boys.”

De jongen die vooral graag gaat bowlen in zijn vrije tijd heeft twee grote voorbeelden. “Hoe Ronaldinho kon draaien en keren en ballen aannam in kleine ruimtes en onder druk, daar kijk ik naar op Youtube. Dat vind ik helemaal te gek. Naar Luka Modric kijk ik voor de loopacties en het slimme vrijlopen. En als middenvelder is hij een box-to-boxspeler. Ik werk er hard aan om dat ook te zijn.”

Mohammed Ihattaren is de naam



Wat een assist! #PSVBAR 1-1 pic.twitter.com/cMFj6sPJDG — PSV (@PSV) 28 november 2018

“Met verbazing gekeken”

Barcelona liet zijn interesse al blijken, terwijl de Marokkaanse voetbalbond het supertalent maar wat graag wil afsnoepen van Oranje en Ronald de Boer zijn ogen uitkeek toen Ihattaren speelde in de Eredivisie tegen Excelsior.

“Ik heb echt met verbazing gekeken. Zeker in de eerste 35 minuten heeft die jongen geen bal verkeerd gespeeld. Ik vond hem gewoon echt goed. Volwassen en achteloos. Het is allemaal goed, elke bal heeft de juiste snelheid. Hij durft altijd vooruit te kijken en beschikt echt over een fantastisch linkerbeen, waardoor die ook alle standaardsituaties mag nemen. Het lijkt allemaal simpel, maar hij doet alles goed. Ik vond het echt van een heel hoog niveau.”