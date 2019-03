Tel Aviv wil ‘smartphonezombies’ beschermen met opvallende maatregel

Binnenkort moeten speciale lichtstroken op straat in Tel Aviv (Israël) voorkomen dat er nog ongevallen gebeuren met verstrooide voetgangers die aan het telefoneren zijn en daardoor niet goed opletten voor het voorbijrazende verkeer. Tegelijk met de groene oversteeklampjes lichten dan led-strepen op die in het oogbereik van de verslaafde gsm’ers, de zogenaamde smartphonezombies of smombies, aangebracht zijn.

2019: @TelAviv has installed LED pavement lights to prevent "smartphone zombies" from wandering into the road... ????



