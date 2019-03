Lamborghini van ruim 200.000 euro tot schroot herleid

Op de E40 tussen Walhorn en Eynatten, in de Oostkantons, heeft een Brit zondagavond een bocht gemist. Zijn peperdure Lamborghini kwam op zijn dak terecht en is rijp voor de schroothoop.

De blauwe Lamborghini, volgens de politie een bolide van ruim 200.000 euro, miste op de E40 tussen Walhorn en Eynatten, in de provincie Luik, een flauwe bocht. De wagen begonnen te tollen en kwam op zijn dak in de graskant terecht. Gewonden vielen er gelukkig niet maar de wagen is rijp voor de schroothoop.

Op het ogenblik van het ongeval regende en waaide het fel. (tg)