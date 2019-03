Opgepast: echte opnemer van gas- of elektriciteitsmeter laat je nooit iets ondertekenen

Fluvius, sinds 7 februari de enige netbeheerder voor aardas en elektriciteit in Vlaanderen, verkoopt niets en laat je geen documenten ondertekenen wanneer ze de meterstanden komen opnemen. Dat zegt woordvoerder Björn Verdoodt naar aanleiding van De Inspecteur op Radio 2. Daarin vertelde een vrouw dat haar negentigjarige moeder dacht een meteropnemer te hebben binnengelaten maar twee weken later kwam er een brief dat ze van leverancier was veranderd. Zonder het zelf te beseffen.

Vroeger had je Eandis en Infrax. Nu is er alleen nog Fluvius dat de meterstanden van de elektriciteits- en gasmeters komt opnemen. “Om mensen te behoeden voor oplichters, willen we iedereen nog eens waarschuwen waar mensen op kunnen letten wanneer er wordt aangebeld om de meterstanden op te nemen”, zegt Bjorn Verdoodt van Fluvius.

Een meteropnemer draagt altijd een blauw uniform met een Fluvius-logo, aldus Verdoodt.

Hij of zij heeft ook altijd een officiële legitimatiebadge bij zich. Klanten mogen steeds vragen om deze te tonen alvorens de persoon die voor de deur staat binnenlaten.

Een meteropnemer rijdt ook altijd in een officiële Fluvius-wagen. Kijk steeds of de persoon voor de deur staat met zo een auto rijdt. Al kan het soms dat de wagen iets verder in de straat geparkeerd staat, natuurlijk.

“Het belangrijkste misschien om te onthouden is dat meteropnemers nooit iets verkopen of ook nooit vragen om een handtekening te plaatsen. Niet op een formulier of niet op een draagbare pc. Ze noteren zelf de meterstanden bij je gas- en elektriciteitsmeter en vertrekken dan opnieuw”, zegt Verdoodt. “Alleen bij nieuwe bewoners van een huis of appartement die na een tijd nog geen energieleverancier hebben gekozen, kan een regularisatiedocument ter ondertekening worden voorgelegd. Maar ook dit is geen leveringscontract.”

Geen verkopers

Als blijkt dat de persoon die aanbelt niet aan de bovenstaande kenmerken voldoet, is het geen Fluvius-medewerker en dus geen meteropnemer.

In het geval van de bejaarde vrouw ging het om een commercieel bedrijf en niet om de netbeheerder. Maar de ombudsdienst krijgt wel vaker klachten dat verkopers zich uitgeven voor meteropnemers om zo binnen te geraken. “Daarom nog eens, wij zijn geen commercieel bedrijf en verkopen niets en zullen bijgevolg ook nooit om een handtekening vragen bij het opnemen van de meterstanden.”