Roemeense vader en zoon riskeren vijf jaar cel voor reeks inbraken

Een 53-jarige Roemeen heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij 24 inbraken en 14 pogingen tot inbraak. Ionel Z. pleegde de meeste feiten samen met zijn zoon Costin (32). Voor beide beklaagden werd vijf jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd.

Eind juli 2017 werd een verdachte Daewoo opgemerkt bij inbraken in Gistel, Oostkamp en Zedelgem. In een achtergelaten rugzak met een deel van de buit staken twee schroevendraaiers die recent gekocht bleken te zijn bij Stock Americain Vermeersch. Dankzij de camerabeelden van die aankoop kwamen vader en zoon Z. in het vizier. Op schoenen en sokken in diezelfde rugzak werd ook DNA van de beklaagden aangetroffen.

Met behulp van telefonie-onderzoek kon Ionel Z. uiteindelijk aan 24 inbraken en 14 pogingen gelinkt worden. De inbrekers hadden het vooral gemunt op handelszaken in de streek van Oostende, maar ze sloegen bijvoorbeeld ook in Maaseik en Sint-Laureins hun slag. Costin Z. komt in aanmerking voor dertien inbraken en zeven pogingen. De dertiger werd bovendien al in vijf Europese landen veroordeeld voor diefstallen.

Ionel Z. werd in augustus 2018 na een jaar voorhechtenis op borg vrijgelaten. Door een lopend gerechtelijk onderzoek in Namen zit hij echter opnieuw in de cel. De verdediging van beide Roemenen vroeg om hoogstens een gevangenisstraf van drie jaar op te leggen. Naar eigen zeggen willen de beklaagden komaf maken met hun crimineel verleden.

De rechtbank doet uitspraak op 15 april.