Zelfs geen tijd om te eten of naar het toilet te gaan: noodcentrales kopje-onder door werkdruk

Tienduizenden telefoontjes kregen de calltakers zondag te verwerken. De wachttijden voor 1722-oproepen liepen hoog op, maar ook de meer urgente 112-oproepen bleven niet gespaard. Bellers in noodsituaties moesten tijdens de piekmomenten minutenlang wachten op een reactie. Niet dat de telefonisten zaten te lanterfanten, integendeel. Tijd om te eten of zelfs een toiletbezoek was er niet.