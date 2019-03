Parijse politieagent schiet “per ongeluk” collega dood

Een Parijse politieagent is zondag gedood door een van haar collega’s in de kantoren van de gerechtelijke politie, nabij het justitiepaleis in het 17e arrondissement van Parijs.

De vermoedelijke schutter vuurde zijn dienstwapen, volgens een vakbondsbron per ongeluk, af op zijn collega. Hij werd opgepakt, melden eensluidende bronnen. Volgens de vakbondsbron was de verdachte met zijn dienstwapen aan het spelen en zou hij zo een kogel afgevuurd hebben die zijn collega in het hoofd raakte.

De 27-jarige agent die de kogel afvuurde werd geschorst, net als de agent die getuige was van het incident. Prefect Michel Delpuech heeft aan de algemene directie van de politie ook de schorsing gevraagd van een derde veiligheidsambtenaar die aanwezig was in het gebouw op het ogenblik van de feiten.

Het Parijse parket heeft een onderzoek naar “onvrijwillige doodslag” geopend, maar ook de dienst die de politiediensten moet controleren voert een onderzoek.