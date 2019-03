MR en PS willen het communautaire niet uit de koelkast halen: “Geen grondwetsherziening”

De MR zal voor de verkiezingen van 26 mei geen voorstellen doen om grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren. Dat heeft Kamerfractieleider David Clarinval gezegd. De Franstalige liberalen willen de volgende legislatuur geen institutionele hervormingen.

“Wij pleiten voor een institutionele stop. Er moet eerst toegezien worden op een goede uitvoering van de zesde staatshervorming. Wij zijn de garantie voor de stabiliteit van het land, en dat hebben we getoond tijdens deze legislatuur. De MR heeft het communautaire in de frigo gestopt, en wenst het er niet terug uit te halen”, zegt Clarinval. Volgens hem gaat de prioriteit van de Franstalige liberalen naar het sociaaleconomische beleid en de milieu-uitdagingen.

Het is nog onzeker hoe de huidige legislatuur precies zal aflopen. Ontslagnemend premier Charles Michel heeft met de voorzitters van Kamer en Senaat, Siegfried Bracke en Jacques Brotchi, gesprekken aangevat om te bekijken hoe zij aankijken tegen de afwikkeling van de parlementaire werkzaamheden.

Normaal gezien keuren de regering, de Kamer en de Senaat een lijst van grondwetsartikelen goed die de volgende legislatuur voor herziening vatbaar zijn. Daarna wordt het parlement formeel ontbonden en vinden binnen de veertig dagen verkiezingen plaats. Dat zou dan omstreeks half april zijn. Maar het is afwachten hoe het ditmaal zal verlopen. Er is immers geen meerderheid meer in het parlement en de regering is in lopende zaken.

Ook PS wil geen institutionele hervormingen

De PS is weliswaar wel bereid het gesprek aan te gaan over een lijst van grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar kunnen worden verklaard, maar ze wil niet praten over artikelen die institutionele hervormingen in gang zouden zetten.

“De verbetering van het dagelijkse leven van de mensen” vormt voor de PS “de prioriteit der prioriteiten” met het oog op de verkiezingen van mei. De socialisten sluiten een grondwetsherziening niet uit, maar die mag dan enkel tot doel hebben om de individuele rechten en vrijheden te laten evolueren en ethische vooruitgang te boeken. “Wij zijn dus voorstander van een lijst van artikelen waarvan de herziening nodig is om vooruitgang in de samenleving te bewerkstelligen”, stelt de partij in een mededeling.

“Dit gezegd zijnde, in geen geval is de PS vragende partij voor een institutionele hervorming. We hebben nood aan stabiliteit en moeten waken over een goede uitvoering van de zesde staatshervorming. Voor de PS kan geen enkel artikel over de structuur van de staat open voor herziening verklaard worden”, besluit de partij.