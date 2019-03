Tien jaar geleden werd boekhoudster Tamara (26) vermoord teruggevonden in een bos. Nog steeds weet niemand wat er gebeurd is

Aarschot -

Haar gsm maakte de dag van haar verdwijning nog contact met een zendmast in Linden. Haar portefeuille werd later teruggevonden in Holsbeek. En haar stoffelijk overschot drie jaar later in de bossen bij het Waalse Hoei. Maar het blijft tot op vandaag een raadsel wat er in 2006 met de 26-jarige boekhoudster Tamara Morris uit Aarschot is gebeurd. “Ik hoop nog steeds stilletjes dat we te weten komen waarom ze moest sterven”, zegt haar moeder.