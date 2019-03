Nieuwe geruchten over dubbelgangster van Melania Trump

In de VS draait de geruchtenmolen over een mogelijke dubbelgangster van Melania Trump opnieuw op volle toeren. Volgens heel wat gebruikers van sociale media was de vrouw aan de zijde van president Donald Trump tijdens een bezoek aan het door tornado’s getroffen Alabama niet zijn echtgenote.

Donald Trump en First Lady Melania brachten vorige week een bezoek aan Alabama, de staat waar de voorbije dagen 23 mensen om het leven zijn gekomen door de tornado’s die er een hoop vernielingen hebben aangericht. Ze bezochten er een gedenkplaats voor de slachtoffers.

Sally Pitts, een journaliste van WSFA 12 News, deelde een foto van het presidentiële paar en meteen ontstond heel wat rumoer. Vele duizenden mensen reageerden en wezen op de kin, de lengte, het haar en de kaakstructuur van de vrouw, die volgens hen opvallend verschillen van die van de First Lady.

President Trump viewing the 23 crosses representing the 23 tornado victims. pic.twitter.com/TgqkWOXLu9

Ook het feit dat de twee een hand gaven, iets wat Melania al eerder aangaf niet te willen, beroert de gemoederen. Twitteraars wezen ook nog op het licht afwijkende postuur en de manier waarop ze wandelde.

