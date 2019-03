Wie heeft 23-jarige Katleen gezien?

Gent / Gavere - De politie en het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, vragen uit te kijken naar de 23-jarige Katleen Pyck. De vrouw verliet de instelling waar ze verblijft in Gavere, en werd laatst gezien op de Meulesteedsesteenweg. Ze heeft een mentale achterstand en medische zorgen nodig.

De jonge vrouw verliet zondag 10 maart 2019 rond 08.45 uur de instelling Borgwal in de Leenstraat in Gavere. Katleen nadien nog zondagmiddag opgemerkt op de Meulesteedsesteenweg in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Katleen Pyck is 1.60 meter groot en struis gebouwd. Ze heeft halflang donkerbruin haar dat langs de linker zijde korter is. Ze heeft groene ogen en draagt een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze donkerkleurige kledij.

Ze heeft een mentale achterstand en medische zorgen nodig.

Wie weet waar Katleen zich bevindt, neemt best zo snel mogelijk contact op met de politie op het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.