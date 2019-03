In zes maanden tijd zijn er twee Boeings van hetzelfde type neergestort. Met bijna 350 doden én heel wat onzekerheid tot gevolg. Ethiopië, Indonesië en China houden de toestellen voorlopig aan de grond. Europa en Tui, de enige Belgische luchtvaartmaatschappij met dat type Boeing in de vloot, volgen voorlopig niet. “En dat is de logica zelve”, zeggen experts. “Als er twee Peugeots tegen een boom rijden, haal je toch ook niet alle Peugeots van de weg?” Slecht nieuws voor wie toch schrik heeft gekregen om in zo’n vliegtuig te kruipen. Omboeken kan alleen mits betaling.