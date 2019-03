Turkije roept Belgische ambassadeur op het matje

De Belgische ambassadeur in Turkije, Michel Malherbe, is maandag op het matje geroepen door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Reden is een beslissing van een Belgische rechter om mensen die banden zouden hebben met de Koerdische PKK niet te vervolgen, zegt een bron op het ministerie.

Vorige week vrijdag omschreef het ministerie de beslissing van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling al als “onaanvaardbaar”. Het federaal parket wou 36 personen en vennootschappen naar de correctionele rechtbank laten verwijzen voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep maar volgens de KI is het het Turks-Koerdische conflict een binnenlands gewapend conflict en is de PKK dus geen terroristische organisatie. “Er werden onvoldoende bezwaren gevonden om te kunnen besluiten dat de PKK/HPG zich buiten voornoemd conflictgebied schuldig heeft gemaakt aan terroristische misdrijven”, klonk het. “Ondanks bewijsmateriaal bezorgd door de Belgische federaal parket over de terroristische aard van de PKK, creëert deze beslissing een zeer gevaarlijke speelruimte voor terreurorganisaties”, menen de Turken. Ankara hekelde in het verleden al vaker het feit dat Europese landen de ogen sluiten voor de activiteiten van de PKK op hun grondgebied.

Turkije verwacht van België, “onze bondgenoot”, dat “het handelt in lijn met zijn anti-terreurverantwoordelijkheden en de nodige stappen zal ondernemen in een efficiënte strijd tegen de PKK-terreurorganisatie”. Een woordvoerder van het Turkse ministerie zei dat er nog beroep mogelijk is. “Turkije zal zijn juridische strijd vastberaden voortzetten.”

Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie noemen de PKK een terreurorganisatie. Ambassadeur Malherbe had vrijdag al onderlijnd dat België de PKK nog altijd als een “terreurorganisatie” beschouwt. “Maar men moet ook aanvaarden dat de rechterlijke macht in België onafhankelijk van de uitvoerende macht optreedt.” De FOD Buitenlandse Zaken werd om een reactie gevraagd, maar die reactie is er nog niet gekomen.