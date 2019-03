Milquet wil volledige compensatie voor slachtoffers van terreur

Slachtoffers van terroristische aanslagen moeten in de hele Europese Unie recht hebben op een allesomvattende compensatie door de overheden. Dat bepleit Joëlle Milquet, speciaal adviseur van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, maandag in een rapport. Daarin stelt ze vast dat overheden vaak laat en in beperkte mate met een financiële compensatie over de brug komen.

“Momenteel moet de staat slechts subsidiair tussenbeide komen, na de dader, die vaak insolvabel is. De staat moet een zogenaamd billijke compensatie voorstellen, wat zeer vaag blijft, en beperkt tot financiële bijstand”, zo stipt Milquet (cdH) aan.

De oud-minister van Binnenlandse Zaken wil de zaken omdraaien: de staat zou een complete compensatie moeten aanbieden, op basis van een analyse die alle aspecten van de schade in rekening brengt, zoals de medische, psychologische en professionele gevolgen. Daarnaast moeten terreurslachtoffers recht hebben op pluridisciplinaire gezondheidsdiensten, administratieve steun en een referentiepersoon.

Europees solidariteitsfonds

Milquet wil een Europees solidariteitsfonds oprichten voor staten die te maken zouden krijgen met een aanslag of terreurgolf van grote omvang. “Het gaat om een vijfjarenstrategie voor de Europese Commissie. Op Belgisch niveau zou dezelfde logica moeten bestaan, met een interfederaal agentschap voor slachtofferhulp, een nationale afgevaardigde voor de rechten van slachtoffers en een coördinatiecentrum dat uitgaat van het overlegcomité en alle bestuursniveaus samenbrengt”, licht Milquet toe.

Het geld voor deze allesomvattende compensatie van terreurslachtoffers kan volgens Milquet buiten de begroting van de staat worden gezocht. Ze denkt onder meer aan een verplichte heffing op bepaalde verzekeringscontracten, aan het monopolie op kansspelen (Nationale Loterij) of administratieve parkeer- of verkeersboetes. De oud-minister verwijst naar een Frans voorbeeld, waar het garantiefonds voor terreurslachtoffers gespijsd wordt door een taks van 5,9 euro op verzekeringscontracten.

Speciaal adviseur

Juncker had Milquet twee jaar geleden aangezocht als speciaal adviseur. Ze moest nagaan hoe de vergoeding van terreurslachtoffers beter georganiseerd kan worden. Maandag, naar aanleiding van de Europese dag ter ere van terreurslachtoffers, presenteerde ze haar rapport. Daarin staan in totaal 41 aanbevelingen. Het pakket is volgens Milquet niet te nemen of te laten. Sommige maatregelen liggen nu eenmaal gevoeliger dan andere. Niettemin hoopt ze dat Juncker snel werk zal maken van bepaalde aanbevelingen.

De Commissie begroette alvast het rapport. Ze wijst er wel op dat ze al werk heeft verricht. “Dit rapport toont duidelijk dat we ons werk voor de slachtoffers moeten voortzetten”, erkende Juncker. De Commissie wijst er wel op dat de standpunten in het rapport “niet noodzakelijk het standpunt van de Commissie en haar voorzitter weerspiegelen”.