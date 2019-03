Man die gearresteerd werd op verkiezingsbijeenkomst Geert Wilders was gewapend: “Veel ellende voorkomen”

De man die afgelopen weekend in de Nederlandse stad Heerlen werd opgepakt vlak voor een verkiezingsevenement van PVV-leider Geert Wilders, had een bijl en twee messen bij zich. Dat heeft een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bevestigd.

Wilders meldde eerder zelf dat de NCTV hem over de vondst van de genoemde wapens had ingelicht. “Complimenten voor alertheid politie en NCTV”, twitterde de PVV-leider. “Veel ellende voorkomen.”

Aangehouden man zaterdag voor het flyeren in Heerlen had - zo vertelde NCTV me vanmorgen - twee messen en een bijl bij zich.



Complimenten voor alertheid politie en NCTV. Veel ellende voorkomen. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 11 maart 2019

Over de identiteit en motieven van de verdachte zijn nog geen mededelingen gedaan. De politie onderzoekt de zaak nog. Wilders meldde zaterdag dat het volgens informatie van de NCTV ging om een verwarde man die hem iets zou willen aandoen.

Al langer bedreigingen

Wilders wordt al vele jaren beveiligd vanwege bedreigingen uit vooral radicaal-islamitische hoek. In het openbaar campagnevoeren is daardoor lastig. De leider van de grootste oppositiepartij moest in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn openbare campagne korte tijd stilleggen, nadat de dienst die hem beveiligt in opspraak was gekomen.

In augustus vorig jaar werd een toen 26-jarige man uit Pakistan aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij op Facebook dreigde met een aanslag op de PVV-voorman. Hij was boos over de door de politicus uitgeschreven cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed. Die wedstrijd werd uiteindelijk door Wilders afgeblazen.

De PVV-voorman zet zijn campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen (de provincieraadsverkiezingen) van 20 maart gewoon door. Hij gaat zaterdag flyeren in Volendam en Spijkenisse.